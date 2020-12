Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: tutti i gironi dell’Europa. Italia con la Svizzera, Gruppo G equilibrato

Si è tenuto alle ore 18.00 di oggi il sorteggio delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, che si terranno da 21 novembre al 18 dicembre. L’Italia, rientrata a tutti gli effetti nella top-10 del ranking FIFA, era testa di serie insieme a Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania. Saranno coinvolte per il Vecchio Continente 55 nazionali, compresa la Francia campione del mondo, e solo il 13 potranno accadere alla fase finale a Doha.

FASCIA 1

Italia, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda.

FASCIA 2

Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania.

FASCIA 3

Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia.

FASCIA 4

Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.

FASCIA 5

Armenia, Cipro, Fær Øer, Azerbaigian, Estonia, Kazakhstan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra.

FASCIA 6

Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino.

Le 55 squadre sono state suddivise in 10 gruppi: 5 da 6 compagini, 5 da 5 squadre. Italia, Spagna, Francia e Belgio, le finaliste di Nations League impegnate in due date nel 2021, sono finite nei gruppi “ridotti”. Si qualificheranno direttamente in Qatar le 10 vincenti dei gruppi. Per gli altri 3 posti serviranno i playoff tra le 10 seconde e le 2 “migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificati”. Per gli eventuali play-off si considerano le 12 vincenti dei 12 gruppi di Nations (Italia terza dopo Belgio e Francia). Nel caso in cui le selezione del Bel Paese non dovesse arrivare prima o seconda nel raggruppamento, si potrebbe giocare le proprie chance agli spareggi, dal momento che Francia e Belgio andranno quasi sicuramente avanti. Il play-off citato sarà doppio: prima 6 semifinali, poi 3 finalissime.

L’Italia è stata inserita nel Gruppo C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Indubbiamente la sfida contro gli svizzeri è quella più impegnativa, ma quanto fatto dalla Nazionale di Mancini invita all’ottimismo. Colpisce l’attenzione il Gruppo G con Olanda, Turchia e Norvegia in lizza per due posti. Di seguito i gironi europei:

GIRONI EUROPEI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

GRUPPO A

Portogallo

Serbia

Irlanda

Lussemburgo

Azerbaijan

GRUPPO B

Spagna

Svezia

Grecia

Georgia

Kosovo

GRUPPO C

Italia

Svizzera

Irlanda del Nord

Bulgaria

Lituania

GRUPPO D

Francia

Ucraina

Finlandia

Bosnia

Kazakistan

GRUPPO E

Belgio

Galles

Repubblica Ceca

Bielorussia

Estonia

GRUPPO F

Danimarca

Austria

Scozia

Israele

Far Oer

Moldavia

GRUPPO G

Olanda

Turchia

Norvegia

Montenegro

Lettonia

Gibilterra

GRUPPO H

Croazia

Slovacchia

Russia

Slovenia

Cipro

Malta

GRUPPO I

Inghilterra

Polonia

Ungheria

Albania

Andorra

San Marino

GRUPPO J

Germania

Romania

Islanda

Macedonia

Armenia

Liechtenstein

