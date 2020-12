Calcio, Gabriele Gravina sul sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2022: “Girone impegnativo, avrei evitato la Svizzera”

A Zurigo è andata in scena la cerimonia del sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio che si terranno in Qatar. Dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 la fase finale iridata caratterizzerà un calendario in un insolito periodo per la competizione.

Ebbene, l’Italia, presentatasi a questo appuntamento da testa di serie, è stata inserita nel Gruppo C insieme a Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e a Lituania. Un raggruppamento nel quale l’ostacolo elvetico è quello più complicato, mentre per quanto concerne le restanti rivali la Nazionale di Roberto Mancini non dovrebbe avere grossi problemi. A commentare quanto l’urna ha riservato alla squadra del Bel Paese è stato anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, il quale ho sottolineato le difficoltà che gli azzurri dovranno affrontare soprattutto contro la formazione rossocrociata: “E’ un girone impegnativo, avrei sicuramente evitato la Svizzera, ma sarà stimolante avere un’avversaria di caratura elevata. E comunque quello con loro sarà un test che faremo già agli Europei. E’ un girone che non va sottovalutato, ma io sono tranquillo e sereno. Ora diventa molto importante il calendario di queste partite, la cadenza degli impegni“, le parole del n.1 della Federcalcio su Sky Sport.

Italia che, reduce dalla qualificazione alla Final Four di Nations League prevista in Italia nel mese di ottobre (in semifinale la sfida contro la Spagna), vuol dar seguito al proprio percorso di crescita confermando quanto di buono si sia visto nell’ultimo periodo sia dal punto di vista dei risultati che del gioco proposto.

Foto: LaPresse