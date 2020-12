Biathlon, quando le prossime gare? World Team Challenge a fine dicembre, Coppa del Mondo a gennaio: date e programma

La stagione del biathlon entra nel vivo in vista della chiosa del 2020 e dell’inizio 2021. Le prossime gare che andranno in scena, come si può notare dal programma, saranno condizionate dalla convivenza con il famigerato Covid-19 e dalla necessità di limitare al meglio gli spostamenti degli atleti.

Il 28 dicembre si svolgerà regolarmente il Biathlon World Team Challenge. Nonostante la cancellazione dell’evento in programma ogni anno a Schalke, che tornerà a dicembre del 2021, si disputerà lo stesso la sfida a coppie ormai tradizionale. La sede, però, sarà Ruhpolding, che riuscirà così a essere protagonista di un evento importante, che verrà trasmesso televisivamente in tutto il mondo, dopo la grande delusione di non poter ospitare la tappa della Coppa del Mondo per questioni legate al Coronavirus.

Entrando nel 2021, vi sarà la doppia tappa a Oberhof in CdM, in linea con quanto accaduto a Kontiolahti (Finlandia) e a Hochfilzen (Austria), prima di andare nella terza settimana di gennaio ad Anterselva. Dal 10 al 21 febbraio saranno grandi giorni per i Mondiali a Pokljuka: sulle nevi slovene ci saranno medaglie pesanti in gioco. Infine, la chiosa della Coppa del Mondo, con le due uscite a Nove Mesto e l’ultimo atto ad Oslo Holmenkollen.

CALENDARIO BIATHLON 2020-2021

28 dicembre 2020 – World Team Challenger 2020

8-10 gennaio 2021 – Coppa del Mondo Oberhof I

13-17 gennaio 2021 – Coppa del Mondo Oberhof II

21-24 gennaio 2021 – Coppa del Mondo Anterselva

10-21 febbraio 2021 – Mondiali a Pokljuka

4-7 marzo 2021 – Coppa del Mondo a Nove Mesto

11-14 marzo 2021 – Coppa del Mondo a Nove Mesto

18-21 marzo 2021 – Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen

