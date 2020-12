Basket, Stefan Markovic lascerà la Virtus Bologna

E’ prossima alla conclusione l’avventura del serbo Stefan Markovic alla Virtus Bologna secondo quanto riporta su twitter il giornalista lituano Donas Urbonas. Il playmaker ex Khimki ha preso particolarmente male l’allontanamento del coach Sasha Djordjevic e già nella giornata di ieri aveva manifestato il suo malumore sui social network. Il giocatore, infatti, aveva tacciato la dirigenza delle V-Nere di “non sapere nulla di basket”.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, inoltre, anche l’altro serbo, la stella Milos Teodosic, è sotto esame. L’ex Olympiacos, CSKA e Los Angeles Clippers, al momento, non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo. Tuttavia, il fatto che avesse accettato la Virtus soprattutto per via del progetto di Djordjevic, che lo aveva allenato anche in nazionale, pone diversi interrogativi sulla sua permanenza tra le file del sodalizio bolognese.

Ricordiamo che la Virtus, al momento, sta andando fortissimo in Eurocup, ove ha vinto tutti e sette gli incontri disputati. Al contrario, invece, le V-Nere stanno faticando particolarmente in campionato. In Serie A, infatti, i bolognesi hanno conquistato cinque successi in nove match disputati. Un rendimento ben diverso rispetto a quello della passata stagione, quando prima dell’interruzione delle competizioni erano in vetta alla classifica.

Credit: Ciamillo