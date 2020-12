Badminton, annullati i Campionati Italiani Assoluti 2020: non verranno assegnati i titoli di questa stagione

Nella stagione sportiva 2020 non saranno assegnati i titoli italiani assoluti di badminton e parabadminton: lo fa sapere la Federazione, che ha disposto l’annullamento dei Campionati Italiani Assoluti di badminton e parabadminton 2020, previsti a Milano dal 18 al 20 dicembre.

Ovviamente le motivazioni sono tutte legate all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, e la FIBa ha maturato questa decisione per tutelare la salute di tutti i suoi tesserati. Nello stesso fine settimana è in programma nel calendario internazionale la Danish Junior Cup 2020, torneo delle Junior International Series. Vedremo se l’Italia vi prenderà parte.

Foto: pendakisolo Shutterstock.com