Australian Open 2021, le entry-list del tabellone principale femminile: Camila Giorgi, Martina Trevisan e Jasmine Paolini le azzurre presenti

Dall’8 al 21 febbraio si farà sul serio in quel di Melbourne (Australia), sede dell’Australian Open 2021, primo Slam sul cemento oceanico. Dopo i tanti confronti tra le autorità governative, sanitarie e sportive, si è deciso di posticipare il grande evento per via della pandemia globale che non pochi problemi sta creando.

Per quanto riguarda le donne, le qualificazioni del torneo si terranno a Dubai dal 10 al 13 gennaio, in modo che una volta esauriti i match di questa fase le giocatrici con il biglietto per Melbourne avranno il tempo utile per sbarcare, completare le due settimane di quarantena, disputare nella settimana successiva (31 gennaio-7 febbraio) i due tornei a Melbourne Park prima del Major.

E’ stato pubblicato, pertanto, l’elenco delle giocatrici al via allo Slam, con la padrona di casa Ashleigh Barty che si presenterà da n.1 del mondo e ritroveremo in campo dopo diverso tempo, visto che da quando si è palesata l’emergenza sanitaria non ha più giocato. Da osservare con attenzione anche la rumena Simona Halep, in cerca di riscatto dopo un 2020 non così entusiasmante, Sofia Kenin, la vincitrice a sorpresa del torneo del 2020, nonché Naomi Osaka, a segno negli US Open 2020 e trionfante nel 2019 a Melbourne. Grande curiosità ci sarà poi per la polacca Iga Swiatek, che a Parigi ha sbaragliato il campo, vincendo in maniera super convincente.

In casa Italia, saranno tre le azzurre direttamente nel tabellone principale ovvero Camila Giorgi, Martina Trevisan (splendida protagonista al Roland Garros, spintasi fino ai quarti di finale) e Jasmine Paolini. Alle qualificazioni prenderanno parte, salvo diverse rinunce, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe.

ENTRY-LIST TABELLONE PRINCIPALE

Ashleigh Barty (No.1/AUS)

Simona Halep (No.2/ROU)

Naomi Osaka (No.3/JPN)

Sofia Kenin (No.4/USA)

Elina Svitolina (No.5/UKR)

Karolina Pliskova (No.6/CZE)

Biaanca Andreescu (No.7/CAN)

Petra Kvitova (No.8/CZE)

Kiki Bertens (No.9/NED)

Aryna Sabalenka (No.10/BLR)

Serena Wiliams (No.11/USA)

Belinda Bencic (No.12/SUI)

Victoria Azarenka (No.13/BLR)

Johanna Konta (No.14/GBR)

Garbiñe Muguruza (No.15/ESP)

Madison Keys (No.16/USA)

Iga Swiatek (No.17/POL)

Petra Martic (No.18/CRO)

Elena Rybakina (No.19/KAZ)

Elise Mertens (No.20/BEL)

Marketa Vondrousova (No.21/CZE)

Maria Sakkari (No.22/GRE)

Anett Kontaveit (No.23/EST)

Jennifer Brady (No.24/USA)

Angelique Kerber (No.25/GER)

Alison Riske (No.26/USA)

Karolina Muchova (No.27/CZE)

Yulia Putintseva (No.28/KAZ)

Dayana Yastremska (No.29/UKR)

Amanda Anisimova (No.30/USA)

Ons Jabeur (No.31/TUN)

Donna Vekic (No.32/CRO)

Ekaterina Alexandrova (No.33/RUS)

Qiang Wang (No.34/CHI)

Shuai Zhang (No.35/CHI)

Sveltana Kuznetsova (No.36/RUS)

Barbora Strycova (No.37/CZE)

Anastasia Pavlyuchenkova (No.38/CZE)

Sloane Stephens (No.39/USA)

Magda Linette (No.40/POL)

Saisai Zheng (No.41/CHI)

Fiona Ferro (No.42/FRA)

Caroline Garcia (No.43/FRA)

Jelena Ostapenko (No.44/LAT)

Danielle Collins (No.45/USA)

Veronika Kudermetova (No.46/RUS)

Nadia Podoroska (No.47/ARG)

Yaroslava Shvedova (No.47/KAZ) SR

Cori Gauff (No. 48/USA)

Polona Hercog (No.49/SLO)

Kristina Mladenovic (No.50/FRA)

Laura Siegemund (No.51/GER)

Marie Bouzkova (No.52/CZE)

Alize Cornet (No.53/FRA)

Anastasija Sevastova (No.54/LAT)

Rebecca Peterson (No.55/SWE)

Patricia Maria Tig (No.56/ROU)

Jil Teichmann (No.57/SUI)

Heather Watson (No.58/GBR)

Katerina Siniakova (No.59/CZE)

Shelby Rogers (No.60/USA)

Anna Blinkova (No.61/RUS)

Bernarda Pera (No.62/USA)

Jessica Pegula (No.63/USA)

Alisson Van Uytvanck (No.64/BEL)

Barbora Krejcikova (No.65/CZE)

Sara Sorribes Tormo (No.66/ESP)

Su Wei-Hsieh (No.67/TPE)

Ajla Tomljanovic (No.68/AUS)

Krystina Pliskova (No.69/CZE)

Paula Badosa (No.70/ESP)

Sorana Cirstea (No.71/ROU)

Daria Kasaktina (No.72/RUS)

Nao Hibino (No.73/JPN)

Arantxa Rus (No.74/NED)

Lauren Davis (No.75/USA)

Camila Giorgi (No.76/ITA)

Danka Kovinic (No.77/MON)

Irina Camelia Begu (No.78/ROU)

Vera Zvonareva (No.78/RUS) SR

Venus Williams (No.79/USA)

Zarina Diyas (No.80/KAZ)

Christina McHale (No.81/USA)

Madison Brengle (No.82/USA)

Misaki Doi (No.83/JPN)

Martina Trevisan (No.85/ITA)

Katie Boultier (No.85/GBR) SR

Kirsten Flipkens (No.86/BEL)

Tamara Zidansek (No.87/SLO)

Leylah Fernández (No.88/CAN)

Aliaksandra Sasnovich (No.90/BLR)

Lin Zhu (No.91/CHI)

Ana Bogan (No.92/CHI)

Kaia Kanepi (No.93/EST)

Varvars Gracheva (No.94/RUS)

Yafan Wang (No.95/CHI)

Jasmine Paolini (No.96/ITA)

Viktoria Kuzmova (No.97/SVK)

Ann Li (No.98/USA)

Marta Kostyuk (No.99/UKR)

Nina Stojanovic (No.100/SRB)

Anastasia Potapova (No.101/RUS)

Mona Barthel (No.101/GER) SR

Andrea Petkovic (No.102/GER)

Foto: LaPresse