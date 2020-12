Atp Cup 2021, Jannik Sinner non ci sarà. I partecipanti già confermati: presente Djokovic!

Jannik Sinner non parteciperà alla ATP Cup 2021, torneo di tennis per Nazioni che andrà in scena a Melbourne (Australia) dal 1° al 5 febbraio. All’evento prenderanno parte 12 squadre, tra cui anche l’Italia, ognuna rappresentata da due giocatori (i primi due del ranking ATP, salvo rinunce varie). A dare la notizia è stato Luca Fiorino, giornalista di Supertennis, sul suo profilo Twitter. L’altoatesino è al momento il numero 37 della graduatoria internazionale, il quarto italiano nella classifica alle spalle di Matteo Berrettini (10), Fabio Fognini (17) e Lorenzo Sonego (33). In caso di forfait dei primi tre, però, non dovrebbe subentrare il 19enne.

Jannik Sinner, nel 2020 capace di spingersi fino ai quarti di finale del Roland Garros e di vincere il torneo ATP 250 di Sofia (suo primo sigillo nel massimo circuito), farà il proprio esordio stagionale all’ATP 250 di Antalya (al via il 5 gennaio), poi andrà in Australia per prendere parte a un torneo 250 a Melbourne e resterà sul cemento down-under per gli Australian Open (il primo Slam dell’anno scatterà l’8 febbraio).

L’azzurro si allenerà con Rafael Nadal per una settimana intera e avrà così modo di migliorarsi ulteriormente. Lo stesso spagnolo potrebbe essere al via dell’ATP Cup, dove sicuramente vedremo il serbo Novak Djokovic (il numero 1 al mondo ha già confermato la propria presenza, la sua Nazionale è detentrice del trofeo). In campo probabilmente anche l’austriaco Dominic Thiem (numero 3 del ranking), mentre lo svizzero Roger Federer è in dubbio.

Foto: Lapresse