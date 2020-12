Si torna a parlare di tennis giocato in vista del 2021. Fervono i vari preparativi per i primi tornei della prossima stagione fungenti da apripista per l’Australian Open, che quest’anno comincerà l‘8 febbraio a causa della pandemia di Covid-19. Le alte sfere del tennis mondiale hanno così adattato il calendario, rimodellandolo sulle esigenze del torneo oceanico. Tra le sfide propedeutiche al primo Slam dell’anno c’è anche la ATP Cup, arrivata alla seconda edizione dopo la vittoria del 2020 della Serbia di Novak Djokovic; anche il torneo per nazioni ha risentito della situazione che viviamo a livello mondiale, spostandosi alla prima settimana di febbraio al Melbourne Park e dimezzando le squadre partecipanti, da ventiquattro dello scorso anno alle dodici di questa edizione. Tra le sicure del posto ad oggi c’è anche l’Italia, con Matteo Berrettini e Fabio Fognini in entry list come migliori piazzati del Bel Paese.

Entrambi i nostri alfieri arrivano pieni di rivalsa dopo un 2020 sotto il par per le loro potenzialità. Il romano è rimasto in top 10 mondiale per tutta la stagione passata, ma non ha mai raggiunto quei picchi che lo hanno contraddistinto nel 2019, penalizzato anche dal non essere mai riuscito a trovare la sua migliore forma fisica. Discorso simile per il 33enne di Arma di Taggia, con pochissime partite sul groppone nell’ultimo anno dopo l’operazione alle caviglie e il Covid contratto al Sardegna Open. L’ATP Cup può essere dunque un buon test per brevettare i loro stati psicofisici, togliendosi magari anche qualche soddisfazione nelle partite di doppio. Ogni nazione potrà chiamare anche il numero 3 ed il numero 4 al mondo (nel nostro caso Sonego e Sinner) oppure uno specialista per i due contro due, ma Berrettini e Fognini non sono nuovi a giocare assieme. Tra il 2018 ed il 2019 i due azzurri hanno fatto coppia in quattro tornei: il loro primo approccio fu meraviglioso, con il successo a San Pietroburgo nell’annata pari, seguito da due ko al primo turno agli ASB Classic e al Master di Monaco. L’ultima volta in cui vennero listati assieme in doppio fu agli Internazionali d’Italia 2019, ma si ritirarono prima di scendere in campo per concentrarsi sul singolare. Chissà, magari durante l’ATP Cup troveranno nuovamente la forza di giocare insieme…

Foto: Lapresse