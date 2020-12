Atletica: rinviata a marzo la Cinque Mulini di San Vittore Olona

“Pur consapevoli dell’eventualità di un cambio data legato alla particolare congiuntura che stiamo ancora vivendo dallo scorso inverno dopo la parentesi estiva, in tutti questi mesi abbiamo lavorato con l’obiettivo 31 gennaio” queste le parole riportate da legnanonews.com di Giuseppe Gallo Stampino, presidente dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906.

La Cinque Mulini di San Vittore Olona, giunta ormai all’89ma edizione e ormai dal 1991 nel circuito Permit Meeting della Federazione Mondiale di Atletica Leggera sarà spostata a domenica 28 marzo, ovviamente a causa dei problemi legati alla pandemia. “Ad oggi, decreti ministeriali e regolamenti FIDAL e CONI non ci impediscono di organizzare la nostra prova come da previsioni. Con tanta tristezza nel cuore, ma con ancor più senso civico di responsabilità, siamo pero’ giunti alla decisione di rinviare la gara al prossimo 28 marzo per etica, rispetto e sicurezza. Un evento come la Cinque Mulini è una manifestazione di valenza agonistica riconosciuta a livello mondiale, ma è anche un momento di sport, allegria e condivisione per la nostra comunità; valori che stridono con la situazione Covid e le conseguenti difficoltà che il nostro territorio non ha ancora finito di affrontare”.

Foto: Pier Colombo