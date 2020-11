Volley, SuperLega: secondo rinvio per Ravenna-Verona. I romagnoli attendono l’esito dei tamponi

Altro rinvio per Ravenna-Verona. Il match valido per l’ottava giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile, si sarebbe dovuto giocare lo scorso 1° novembre, ma era stato rinviato a data da destinarsi a causa di una positività al Covid-19 riscontrata tra le fila della formazione scaligera. Il recupero della partita era previsto per mercoledì 18 novembre, ma la contesa non andrà in scena. Ravenna è infatti in quarantena fiduciaria fino a mercoledì 18 novembre e, in attesa dell’esito dei tamponi di verifica a cui tutti i negativi si sono sottoposti tre giorni fa, si ufficializza l’ulteriore rinvio della partita. Questo è il primo caso di “rinvio del rinvio” in questa particolare stagione influenzata dall’emergenza sanitaria.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM/LPS/Daniele Ricci