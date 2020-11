VIDEO Rijeka-Napoli 1-2: highlights, gol e sintesi. Successo in rimonta dei partenopei

Successo in rimonta per il Napoli di Rino Gattuso sul campo del Rijeka, nel match valido per la fase a gironi di Europa League 2020-2021. 2-1 lo score in favore dei partenopei, in svantaggio per una realizzazione di Muric. Sono arrivate allora la realizzazione di Demme e l’autorete di Braut a regalare il successo ai campani, che con questo risultato sono in testa con 6 punti, gli stessi dell’Alkmaar. Di seguito le azioni salienti e gli highlights del match:

RIJEKA-NAPOLI 1-1: IL PAREGGIO DI DEMME

Loading...

Loading...

RIJEKA-NAPOLI 1-2: AUTORETE DI BRAUT

Foto: LaPresse