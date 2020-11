Tennistavolo, WTT Macao 2020: Mattias Falck è l’unico non cinese in semifinale

Il calendario internazionale 2020 del tennistavolo si avvia al termine: è proseguito oggi, venerdì 27 novembre, il quarto ed ultimo torneo, che porterà alla conclusione della travagliata stagione segnata dall’emergenza sanitaria. Si sta tenendo a Macao il WTT 2020, torneo di esibizione non valido per il ranking che anticipa il nuovo circuito che sarà ufficiale dal 2021.

Oggi, sia per il tabellone maschile che per quello femminile, si sono disputati i quarti di finale, mentre si disputeranno domani, sabato 28, le semifinali ed infine le finali si giocheranno domenica 29. Al maschile lo svedese Mattias Falck è l’unico non cinese in semifinale, con Wang Chuqin, Lin Gaoyuan e Ma Long, mentre al femminile semifinale tutte cinesi con Wang Manyu, Sun Yingsha, Chen Xingtong e Chen Meng.

RISULTATI 27 NOVEMBRE

Singolare femminile

Quarti di finale

WANG Manyu (Cina, 1) – CHENG I-Ching (Cina Taipei) 3-1 (3,7,-8,3)

WANG Yidi (Cina) – SUN Yingsha (Cina, 4) 2-3 (-6,10,-3,6,-9)

DING Ning (Cina, 3) – CHEN Xingtong (Cina) 2-3 (10,7,-9,-8,-12)

FENG Tianwei (Singapore) – CHEN Meng (Cina, 2) 1-3 (-10,-7,10,-3)

Programma semifinali

WANG Manyu (Cina, 1) – SUN Yingsha (Cina, 4)

CHEN Xingtong (Cina) – CHEN Meng (Cina, 2)

Singolare maschile

Quarti di finale

XU Xin (Cina, 1) – FALCK Mattias (Svezia) 1-3 (-7,-10,2,-8)

WANG Chuqin (Cina) – CALDERANO Hugo (Brasile, 4) 3-2 (10,-8,4,-7,9)

LIN Gaoyuan (Cina, 3) – FANG Bo (Cina) 3-1 (-10,7,9,5)

JEOUNG Youngsik (Corea del Sud) – MA Long (Cina, 2) 2-3 (-8,-7,10,9,-5)

Programma semifinali

FALCK Mattias (Svezia) – WANG Chuqin (Cina)

LIN Gaoyuan (Cina, 3) – MA Long (Cina, 2)

