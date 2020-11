Tennistavolo, Men’s World Cup 2020: il derby cinese in finale va a Fan Zhendong su Ma Long. Terzo Tomokazu Harimoto

Il calendario internazionale 2020 del tennistavolo vede finalmente la luce: è terminato oggi, domenica 15 novembre, il secondo torneo che porterà alla conclusione della travagliata stagione segnata dall’emergenza sanitaria. Si è tenuta proprio in Cina, precisamente nella città di Weihai, la Dishang 2020 ITTF Men’s World Cup, ovvero la Coppa del Mondo maschile.

Dopo la prima fase a gironi di venerdì ed i primi turni ad eliminazione diretta di sabato, oggi si sono disputate semifinali e finali. Il titolo è andato alla testa di serie numero 1, Fan Zhendong, che in finale nel derby cinese supera il numero 2 del seeding, Ma Long, per 4-3. Terzo posto per la testa di serie numero 3, il nipponico Tomokazu Harimoto.

RISULTATI 15 NOVEMBRE

Semifinali

Fan Zhendong (Cina, 1) batte Jang Woojin (Corea del Sud, 12) 4-0 (11-5, 11-8, 13-11, 11-8)

Ma Long (Cina, 2) batte Tomokazu Harimoto (Giappone, 3) 4-3 (11-7, 3-11, 6-11, 8-11, 11-8, 11-6, 11-4)

Finale terzo posto

Tomokazu Harimoto (Giappone, 3) batte Jang Woojin (Corea del Sud, 12) 4-3 (7-11, 7-11, 11-9, 11-6, 14-12, 6-11, 11-5)

Finalissima

Fan Zhendong (Cina, 1) batte Ma Long (Cina, 2) 4-3 (3-11, 11-8, 11-3, 11-6, 7-11, 7-11, 11-9)

Foto: Stefan Holm Shutterstock.com