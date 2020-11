Tennis, Vincenzo Santopadre: “Matteo Berrettini farà la prima riserva alle ATP Finals. Deve imparare a gestire il suo ruolo”

Matteo Berrettini è stato sconfitto dallo statunitense Marcos Giron al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy e ha dovuto dire addio al sogno di partecipare nuovamente alle ATP Finals, il torneo di fine anno a cui sono invitati i migliori 8 tennisti al mondo (ci era riuscito l’anno scorso). Il romano ha dovuto fare i conti con una ferita alla pianta del piede e con uno stato di forma non ottimale.

Il suo allenatore Vincenzo Santopadre ne parlato in un’intervista concessa a Tuttosport: “Non c’è sofferenza né preoccupazione alcuna. Piuttosto c’è una sorta di contraccolpo che viene dalla disabitudine a stare in un certo ruolo, con le evidenti responsabilità che lo stesso gli attribuisce. Matteo è alle prese con la sua crescita e, se mi permettete, vorrei aggiungere che è giusto così. Matteo è cresciuto enormemente l’anno scorso e l’ha fatto tutto insieme. In questa scalata che l’ha poi condotto al numero 8 del ranking non c’è stato il tempo di sedimentare una parte delle esperienze vissute. Questa stagione così frantumata ha portato alla luce alcune parti del percorso affrontato non ancora solidificate, non del tutto quanto meno. Una stagione normale avrebbe consentito di metterci costantemente alla prova, rendendo più facile incanalare il tutto in una logica progressione del suo tennis, che come quella di tutti è fatta da periodi buoni e meno buoni, e quelle zone d’ombra avrebbero probabilmente avuto meno effetti negativi. Ma sapete anche come la penso. Sono convinto che Matteo esca da questa stagione così difficile più forte di prima“.

Loading...

Loading...

Vincenzo Santopadre ha confermato che Matteo Berrettini andrà a Londra per essere prima riserva alle ATP Finals: “Una settimana al fianco dei più forti, per allenarsi con loro, vale oro. E c’è sempre una possibilità di entrare a giochi iniziati“. Sul prossimo anno: “Non siamo ancora in grado di rispondere. Aspettiamo il calendario, quindi le disposizioni che riguarderanno i tennisti, come dovremo comportarci all’interno delle bolle e in che termini queste verranno approntate. Siamo ancora nella fase Covid del tennis, purtroppo“.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse