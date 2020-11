Tennis, Riccardo Piatti: “Jannik Sinner non deve ingrossarsi troppo. E’ monotematico sul suo sport”

C’è un uomo che non c’era ieri a Sofia, quando Jannik Sinner ha alzato sopra la propria testa (e non al cielo, data la natura indoor dell’Armeec Arena) il trofeo dell’ATP 250 di Sofia. Si tratta di Riccardo Piatti, che è rimasto a Montecarlo a seguire il suo allievo, quello sul quale sta puntando tantissimo e, fino a questo momento, anche in maniera giustificata. Di seguito alcuni concetti rilasciati in un’intervista al Secolo XIX.

Sulla razionalità di Sinner: “C’è molto lavoro dietro. Io e il suo team cerchiamo di semplificare il più possibile le situazioni che può trovare in partita. A Jannik ho fatto vedere tantissime partite di Federer, Nadal e Djokovic, ma solo nelle parti in cui giocano male. Si deve rendere conto che succederà anche a lui e imparare a uscire da quelle situazioni“.

Sulla pausa Covid: “Certamente sì. Si è potuto allenare bene, 2-3 volte al giorno, tecnicamente e tatticamente. Anche fisicamente ha lavorato e continuerà a farlo, anche se non deve ingrossarsi troppo. E siccome a giugno a Montecarlo c’erano tanti campioni ha giocato con Dimitrov, Wawrinka, Berrettini, Goffin, Zverev. E si è reso conto che li batteva“.

Sulla pressione del favorito: “No, perché è un atleta di alto livello. E gli atleti di alto livello non hanno questi problemi: i numero 1, 2, 3 del mondo hanno meno problemi del numero 200“.

Sulle aspettative: “Jannik è un ragazzo monotematico e monopensiero, gli piace il tennis, vuole conoscere tanto del tennis. Di tutto il resto ci sono persone che si occupano“.

