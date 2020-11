Tennis, Ranking WTA (23 novembre): in testa sempre Ashleigh Barty, inseguono Halep e Osaka. Camila Giorgi la migliore delle azzurre

Nessuna novità per quanto riguarda il ranking WTA. Di fatto la scorsa settimana non ci cono stati tornei e quindi la situazione in classifica è rimasta inalterata. In testa sempre l’australiana Ashleigh Barty, alle sue spalle la rumena Simona Halep e la giapponese Naomi Osaka. La statunitense Sofia Kenin e l’ucraina Elina Svitolina chiudono la top-5. Leggermente più indietro la ceca Karolina Pliskova, la canadese Bianca Andreescu, l’altra ceca Petra Kvitova, la neerlandese Kiki Bertens e la bielorussa Aryna Sabalenka.

Top 10 WTA (Ranking al 23.11.2020)

1 Ashleigh Barty (Australia) 8717

2 Simona Halep (Romania) 7255

3 Naomi Osaka (Giappone) 5780

4 Sofia Kenin (USA) 5760

5 Elina Svitolina (Ucraina) 5260

6 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5205

7 Bianca Andreescu (Canada) 4555

8 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 4516

9 Kiki Bertens (Paesi Bassi) 4505

10 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 4220

Per quanto riguarda le italiane la migliore è sempre Camila Giorgi in 75ma posizione. Tra le prime 100 al mondo anche Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Alle loro spalle Sara Errani va a precedere Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe.

Italiane nelle 200 (Ranking al 23.11.2020)

75 Camila Giorgi 958

84 Martina Trevisan 879

95 Jasmine Paolini 785

130 Sara Errani 584

134 Elisabetta Cocciaretto 568

166 Giulia Gatto-Monticone 432

189 Martina Di Giuseppe 354

