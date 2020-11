Tennis, Ranking ATP (16 novembre): Novak Djokovic in vetta, Jannik Sinner scala la classifica ed entra nella top-40

Siamo prossimi ai titoli di coda in questo 2020 per quanto concerne il tennis. Son in corso le ATP Finals a Londra e queste metteranno la parola fine a un’annata inevitabilmente condizionata dalla pandemia globale. Nel ranking ATP, come si sa, Novak Djokovic è già certo di concludere l’anno da n.1 del mondo a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem. I pensieri di Nole, ora come ora, sono rivolti al Master e al numero di settimane da “re del tennis” per migliorare il primato di Roger Federer.

Federer, fermo per recuperare dai problemi al ginocchio, in quinta posizione alle spalle del russo Daniil Medvedev, tra gli osservati speciali delle Finals. Stesso discorso per il tedesco Alexander Zverev, n.6 del ranking, a precedere il greco Stefanos Tsitsipas, il russo Andrey Rublev, l’argentino Diego Schwartzman e l’azzurro Matteo Berrettini che concluderà dunque l’anno in top-10.

Top 10 ATP (Ranking al 16.11.2020)

1 Novak Djokovic (Serbia) 11630

2 Rafael Nadal (Spagna) 9450

3 Dominic Thiem (Austria) 8325

4 Daniil Medvedev (Russia) 6970

5 Roger Federer (Svizzera) 6230

6 Alexander Zverev (Germania) 5125

7 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4625

8 Andrey Rublev (Russia) 3919

9 Diego Schwartzman (Argentina) 3455

10 Matteo Berrettini (Italia) 2875

Un 2020 molto positivo anche per il tennis azzurro che può vantare ben otto giocatori nei primi 100 del mondo. La truppa tricolore è guidata da Berrettini e alle sue spalle seguono Fabio Fognini (n.17), che si spera ritroveremo nel 2021 in condizioni fisiche buone dopo l’operazione alle caviglie, Lorenzo Sonego (n.33), Jannik Sinner (n.37), Stefano Travaglia (n.74), Salvatore Caruso (n.76), Marco Cecchinato (n.80) e Gianluca Mager (n.99). Da sottolineare il best ranking di Caruso (ai quarti di finale a Sofia) e soprattutto di Sinner (vincitore a Sofia), diventato il più giovane italiano a vincere un torneo del circuito ATP.

Italiani nei 100 (Ranking al 16.11.2020)

10 Matteo Berrettini 3075

17 Fabio Fognini 2400

33 Lorenzo Sonego 1568

37 Jannik Sinner 1444

74 Stefano Travaglia 869

76 Salvatore Caruso 843

80 Marco Cecchinato 828

99 Gianluca Mager 725

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: LaPresse