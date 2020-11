Tennis: l’ATP conferma il ranking a 24 mesi fino a marzo. Ci saranno la Race to Torino e la Race to Milano

Il sistema di punteggio del ranking ATP non cambierà fino all’1 marzo. L’organizzazione che gestisce il circuito maschile ha deciso che conserverà l’attuale metodo di classifica anche all’inizio del 2021 con l’obiettivo di “preservare i principi di merito e giustizia”. Dunque per il ranking verranno presi in considerazione i risultati ottenuti negli ultimi ventiquattro mesi, proprio come è già accaduto nel 2020.

Per calcolare il ranking ATP saranno considerati i diciannove migliori risultati ottenuti negli ultimi due anni, senza però registrare un risultato di uno stesso evento per due volte. I giocatori non perderanno punti, ma potranno solo migliorare il proprio punteggio. Le ATP Finals verranno contate come ventesimo torneo per chi le ha disputare nel 2019 e nel 2020.

Loading...

Loading...

Tornano poi le due Race per le ATP e Next Gen Finals, due eventi nel 2021 si terranno in Italia, rispettivamente a Torino e Milano. Non sarà dunque il ranking a decidere i migliori otto giocatori dell’anno che parteciperanno alle Finals, come invece era accaduto nel 2020.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse