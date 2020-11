Tennis, Jannik Sinner fa gli auguri di compleanno a Riccardo Piatti: “Spero di regalarti tante vittorie”

Jannik Sinner in attesa del via del torneo ATP di Sofia, fa gli auguri di buon compleanno al suo allenatore: Riccardo Piatti. L’altoatesino ha sfruttato i suoi canali social per postare un pensiero al suo tecnico con il quale scherza un po’ sull’età, ma al quale vuole fare una promessa importante, da grande tennista: ovvero vincere sul campo come miglior regala possibile. Andiamo a leggere cosa ha scritto il nostro portacolori nel messaggio di auguri.

Prima di scrivere tutto ti volevo dire BUON COMPLEANNO!!! So che il regalo più bello per te non sono i cioccolatini o la torta (anche se ti piacciono da morire😂🤪), ma i regali più belli da parte mia sono le vittorie. Oggi purtroppo non ho una partita ma come sai sono a Sofia, in albergo che devo finire la quarantena😂. Quindi di regali oggi non te ne posso fare. L’età ha un numero e questo oggi sarà un +1 quindi 62. Ma non guardare su quello perchè sappiamo tutti che se non ci fosse questo numero saresti ancora ragazzino. La tua voglia di lavorare e stare in campo non è grande ma è grandissima. Non ti pesa e sorridi sempre ed è quello il bello. Ti auguro il meglio.🥳🥳🥳🎾🎾🎾 ps: scusami per le foto ma non ho migliori di questi ahah @thepiattis @dalibor_sirola @zimaglia @andrevolpe29 @piattitenniscenter #happybirthday #enjoyyourday