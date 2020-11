Tennis, Daniil Medvedev: “Ringrazio Davydenko per essere stato un’ispirazione. E’ un piacere giocare contro Djokovic, Nadal e Federer”

Daniil Medvedev è stato il trionfatore delle ATP Finals 2020 dove ha sconfitto nell’ultimo atto Dominic Thiem. Il russo è stato autore di un torneo di altissimo profilo, nel quale è stato capace di affrontare e battere campioni del calibro di Rafael Nadal e Novak Djokovic. Il numero 4 del mondo, però, dopo il successo ottenuto a Londra ha voluto ricordare un altro grande russo del tennis Nikolaj Davydenko capace di conquistare il titolo di “Maestro” nel 2009.

“Ringrazio molto Nikolay Davydenko per essere stato un’ispirazione per me e per molti bambini che amano il tennis nel nostro paese”. Medvedev al termine della finale contro Thiem lo ha anche imitato, ricordando il trionfo, in quel caso le Finals si giocarono a Shanghai.



Loading...

Loading...

Il percorso di crescita del russo è tutt’altro che concluso. Negli ultimi anni ha elevato il livello del suo gioco confrontandosi con avversari sempre più forti. Nella conferenza stampa prima della finale di Londra Medvedev ha confessato che ama giocare contro Djokovic, Nadal e Federer: “Mi piace giocare contro i Big Three. Quando ero giovane, quattro o cinque anni, ed ho iniziato a tenere la racchetta in mano, Roger vinceva tutto. Poi sono arrivati Rafa e Novak. È sempre un grande piacere giocare contro di loro“.

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse