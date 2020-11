Tennis, Daniil Medvedev: “I giocatori non andranno in Australia se dovranno fare la quarantena”

Il vincitore delle ATP Finals 2020 Daniil Medvedev ha espresso numerosi dubbi sulla partecipazione dei tennisti ai tornei in Australia del prossimo mese di gennaio. Secondo il russo difficilmente i giocatori andranno dall’altra parte del mondo per affrontare la quarantena di quattordici giorni prima di giocare.

In un’intervista alla CNN il numero cinque del mondo ha rilasciato le seguenti parole: “Non mi lamento che sia noioso o altro, ma lasciare la stanza dopo 14 giorni senza fare nulla e giocare cinque set, penso che sarebbe molto pericoloso per la salute di qualsiasi sportivo. Quello che ci è stato detto prima è che potevamo allenarci dentro e fuori dal campo.

Non credo che sarà possibile per qualcuno andare lì e stare in camera per 14 giorni senza prendere la racchetta in mano”.

E’ notizia di oggi che gli Australian Open 2021 verranno probabilmente posticipati di una o due settimane, proprio per le decisioni da parte del governo australiano riguardo la quarantena che i nuovi arrivati in Australia dovranno affrontare.

Foto: LaPresse