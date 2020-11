Tennis, ATP Sofia 2020: Jannik Sinner sfida in semifinale Adrian Mannarino

A Sofia, in Bulgaria, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis 2020, oggi, venerdì 13 novembre, si disputeranno le semifinali del tabellone di singolare maschile, ed andrà in scena la sfida che vedrà l’azzurro Jannik Sinner opposto alla testa di serie numero 5, il transalpino Adrian Mannarino. Il match si giocherà non prima delle ore 14.00 italiane sul Centrale.

Si tratta di un incontro inedito, infatti Sinner, che è il numero 44 del mondo, non ha mai incontrato Mannarino, numero 35 ATP. Il transalpino è il tennista con la miglior classifica ancora in corsa a Sofia, proprio davanti all’azzurro, mentre nell’altra semifinale si fronteggeranno il transalpino Richard Gasquet ed il canadese Vasek Pospisil, entrambi con ranking peggiori.

I vincitori di questi due incontri si incroceranno poi nella finale di domani: il transalpino Richard Gasquet potrebbe scavalcare Sinner nella graduatoria ATP soltanto nel caso in cui dovesse vincere il torneo battendo in finale il connazionale Adrian Mannarino, mentre con tutte le altre combinazioni Sinner resterebbe davanti.

Attualmente infatti l’azzurro è al numero 44 del ranking con 1284 punti, e, raggiungendo la finale, incamererebbe ulteriori 60 punti scalando finalmente qualche posizione. Oggi vincendo Sinner andrebbe a quota 1344, portandosi al 41° posto, restando alle spalle del nipponico Kei Nishikori per un solo punto, ma rendendosi irraggiungibile per Gasquet.

Foto: LaPresse