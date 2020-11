Tennis, ATP 250 Sofia 2020: sorteggiato il tabellone. Jannik Sinner pesca Fucsovics, ci sono Travaglia e Caruso. Shapovalov prima testa di serie

In maniera piuttosto sorprendente arriva in serata il sorteggio dell’ATP 250 di Sofia, che rappresenta l’ultimo passo del circuito maschile prima delle ATP Finals, anche se nessuno degli uomini che sarà a Londra parteciperà: in molti cercano piuttosto punti per gli scopi più disparati.

Tra questi c’è Jannik Sinner, a caccia dell’avvicinamento verso un posto (comunque molto difficile da raggiungere) tra le teste di serie agli Australian Open. L’altoatesino esordirà contro l’ungherese Marton Fucsovics, che proprio a Melbourne, a inizio anno, lo eliminò al secondo turno dello Slam down under. Potenziale derby al secondo turno con Stefano Travaglia, che affronta Nikoloz Basilashvili, o ciò che riesce a essere in campo del georgiano, recentemente travolto da uno scandalo in patria per violenza domestica contro la moglie. Presente anche Salvatore Caruso: il siciliano affronterà il bulgaro Dimitar Kuzmanov, beneficiario di una wild card.

Le prime due teste di serie hanno il sapore del Canada, dal momento che sono Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. Entrambi, al pari dell’australiano Alex de Minaur (nello spot di quarti di Sinner) e del tedesco Jan-Lennard Struff, usufruiranno di un bye al primo turno.

ATP 250 SOFIA: IL TABELLONE

Shapovalov (CAN) (1)-Bye

Albot (MLD)-Sugita (JAP)

Gerasimov (BLR)-Andujar (ESP)

Qualificato-Mannarino (FRA) (5)

de Minaur (AUS) (3)-Bye

Qualificato-Djere (SRB)

Fucsovics (HUN)-Sinner (ITA)

Travaglia (ITA)-Basilashvili (GEO) (7)

Millman (AUS) (6)-Andreev (BUL) (WC)

Qualificato-Martin (SVK)

Pospisil (CAN)-Qualificato

Bye-Struff (GER) (4)

Cilic (CRO) (8)-Forejtek (CZE) (WC)

Carballes Baena (ESP)-Gasquet (FRA)

Caruso (ITA)-Kuzmanov (BUL) (WC)

Bye-Auger-Aliassime (CAN) (2)

Foto: LaPresse