Tennis, Andy Murray: “Non mi siederei a guardare un match al meglio dei cinque dall’inizio alla fine”

Andy Murray nella settimana appena terminata dedicata alle ATP Finals ha commentato, insieme a Gael Monfils, le gesta dei colleghi per alcune dirette trasmesse su Twitch. Il campione britannico, stimolato anche dalle domande dei fan, è intervenuto sulla questione della riduzione delle partite anche negli Slam, sostenuta da Novak Djokovic, passando da cinque a tre set.

“Due anni fa ho commentato un match fantastico fra Nadal e Del Potro a Wimbledon, credo oltre quattro ore. Il problema è che, a meno che tu sia di persona allo stadio, non hai modo di trovare il tempo per guardarlo tutto. Ci sono sempre appassionati più tradizionalisti che vogliono i cinque set, ma i più giovani oggi consumano in maniera un po’ diversa. Da giocatore ho sempre amato il tre su cinque, ma se tu guardi ai Masters 1000 negli ultimi dieci anni, i vincitori sono più o meno gli stessi degli Slam, quindi non so quanta differenza avrebbe fatto. La cosa certa è che da fan non mi siederei più a guardare un match al meglio dei cinque dall’inizio alla fine“.

Un punto di vista molto chiaro quello di Murray che in chiusura del suo intervento sottolinea: “Tanti confondono partite lunghe per buone partite, mentre spesso non è così, anzi. Leggo spesso il termine ‘epico’ associato con la durata di un match ma non con la sua qualità. Un incontro di quattro ore e mezza può avere un tennis di livello solamente medio per buona parte della sua durata, mentre un incontro al meglio dei tre spesso ha una qualità di gioco migliore, perché i giocatori possono dare tutto per tutto il tempo, mentre a volte sui cinque set hai dei momenti in cui cerchi di conservare le energie“.

