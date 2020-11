Sport in tv oggi (venerdì 6 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il Coronavirus ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, venerdì 5 novembre, saranno di scena diversi sport, il calcio con la Serie A ed i campionati esteri, il tennis con il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, il ciclismo con la Vuelta a España., oltre a nuoto, golf, basket e Motomondiale.

SPORT IN TV VENERDI’ 5 NOVEMBRE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

08:30 Pattinaggio artistico, Cup Of China: rhythm dance danza sul ghiaccio – Eurosport Player

09:30 Pattinaggio artistico, Cup Of China: short program individuale femminile – Eurosport Player

10:00 Nuoto, ISL: sessione mattutina – Sky Sport Arena, SkyGo, NowTV

10:00 Moto3, GP Europa: prove libere 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

10:55 MotoGP, GP Europa: prove libere 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

11.00 Pattinaggio artistico, Cup Of China: short program individuale maschile – Eurosport Player

11.30 Golf, European Tour: Cyprus Classic – Eurosport 2, Eurosport Player

11:55 Moto2, GP Europa: prove libere 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

12:00 Pattinaggio artistico, Cup Of China: short program coppie d’artistico – Eurosport Player

12:30 Ciclismo, Vuelta a España: sedicesima tappa Salamanca-Ciudad Rodrigo – Eurosport 1, Eurosport Player

13.35 Moto3, GP Europa: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

14:00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – Sky Sport Arena, SkyGo, NowTV

14:30 MotoGP, GP Europa: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

15.00 Golf, PGA Tour: Houston Open – GOLF TV

15:30 Moto2, GP Europa: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

18.45 Basket, EuroLeague: Fenerbahçe Beko-Khimki – Eurosport 2, Eurosport Player

19.00 Basket, EuroLeague: Zalgiris Kaunas-Real Madrid – Eurosport Player

19.00 Calcio, Championship: Cardiff City-Bristol City – DAZN

20.30 Basket, EuroLeague: Bayern Monaco-Stella Rossa – Eurosport Player

20.30 Basket, EuroLeague: Panathinaikos OPAP-CSKA Mosca – Eurosport Player

20.30 Calcio, Bundesliga: Werder-Colonia – Sky Sport Collection, SkyGo, NowTV

20.45 Calcio, Serie A: Sassuolo-Udinese – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, SkyGo, NowTV

21.00 Basket, EuroLeague: Valencia-AX Armani Exchange Milano – Eurosport Player

21.00 Calcio, Serie B: SPAL-Salernitana – DAZN, RaiSport+HD, RaiPlay

21.00 Calcio, Premier League: Southampton-Newcastle – Sky Sport Football, SkyGo, NowTV

21.00 Calcio, Ligue 1: Strasburgo-Marsiglia – DAZN

21.00 Calcio, Liga: Elche-Celta – DAZN

