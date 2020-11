Sport in tv oggi (lunedì 30 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà un lunedì 30 novembre davvero ricco di eventi sportivi quello che vivremo oggi. Si chiude il penultimo mese dell’anno, ma lo sport è ancora assolutamente protagonista. La nottata ci regalerà la sfida più storica e sentita della NFL, quella tra Green Bay Packers e Chicago Bears, quindi la giornata ci proporrà tanto snooker e l’attesissima Russia-Italia delle qualificazioni a Euro2022 di basket. In serata tantissimo calcio. Due match di Serie A, quindi posticipi di Serie B, Lega Pro, Liga e Premier League. In poche parole una giornata da vivere tutta d’un fiato a livello sportivo. Andiamo a scoprire come.

PROGRAMMA COMPLETO EVENTI SPORTIVI DI OGGI, lunedì 30 novembre 2020

Ore 2.08 CALCIO, MLS – Columbus Crew – Nashville SC – diretta su DAZN

Ore 2.20 FOOTBALL AMERICANO, NFL – Green Bay Packers – Chicago Bears – diretta su DAZN

Ore 13.45 BILIARDO, Snooker – Terzo turno UK Championship – diretta su Eurosport1 (210)

Ore 15.00 BASKET, qualificazioni Euro2022 – Russia-Italia – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (204)

Ore 18.30 CALCIO, Serie A – Torino-Sampdoria – diretta su Sky Sport Serie A (202)

Ore 18.30 CALCIO, Premier League – Leicester-Fulham – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203)

Ore 19.45 BILIARDO, Snooker – Terzo turno UK Championship – diretta su Eurosport1 (210)

Ore 20.45 CALCIO, Serie A – Parma-Genoa – diretta su Sky Sport Serie A (202)

Ore 21.00 CALCIO, Premier League – West Ham-Aston Villa – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203)

Ore 21.00 CALCIO, Serie B – Entella-SPAL – diretta su DAZN

Ore 21.00 CALCIO, Liga – Betis-Eibar – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

Ore 21.00 CALCIO, Lega Pro – Como-Piacenza – diretta su Raisport (227 e 57 dgt)

Ore 21.15 RUGBY, Munster-Zebre – diretta su DAZN

Gli eventi trasmessi su Sky Sport saranno disponibili anche in streaming su Sky Go

Gli eventi trasmessi su Eurosport saranno disponibili anche in streaming su Eurosport Player

Gli eventi trasmessi sulla Rai saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay

Gli eventi trasmessi su DAZN saranno disponibili in streaming e on demand



Credit: Ciamillo