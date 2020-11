Sport in tv oggi (domenica 8 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il Coronavirus ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, domenica 8 novembre, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il tennis con il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, il ciclismo con la Vuelta a España, oltre a nuoto, golf, basket e Motomondiale.

SPORT IN TV DOMENICA 8 NOVEMBRE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

04.00 Tennistavolo, Dishang ITTF Women’s World Cup – Eurosport Player

09:00 Moto3, GP Europa: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

09:30 Moto2, GP Europa: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

10:00 MotoGP, GP Europa: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

11.00 Moto3, GP Europa: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

11:15 Motocross, GP Garda Trentino: gara-1 MX2 – Eurosport 2, Eurosport Player

11.30 Golf, European Tour: Cyprus Classic – Eurosport Player

12.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo Pau – Eurosport Player

12:00 Ciclocross, Europei: donne Under 23 – Eurosport 2, Eurosport Player

12:15 Motocross, GP Garda Trentino: gara-1 MXGP – Eurosport 2, Eurosport Player

12:20 Moto2, GP Europa: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

12:30 Calcio, Serie A: Lazio-Juventus – DAZN1, DAZN, SkyGo, NowTV

13:25 Ciclismo, Vuelta a España: diciottesima tappa Hipodromo de la Zarzuela-Madrid – Eurosport 1, Eurosport Player

13:30 Ciclocross, Europei: uomini Elite – Eurosport 2, Eurosport Player

14:00 MotoGP, GP Europa: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

14:15 Motocross, GP Garda Trentino: gara-2 MX2 – Eurosport 2, Eurosport Player

15:00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – Sky Sport Arena, SkyGo, NowTV

15.00 Golf, PGA Tour: Houston Open – GOLF TV

15.00 Ginnastica artistica, Campionati Italiani Assoluti – DAZN

15:00 Calcio, Serie A: Atalanta-Inter – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, SkyGo, NowTV

15:00 Calcio, Serie A: Genoa-Roma – DAZN1, DAZN, SkyGo, NowTV

15:00 Calcio, Serie A: Torino-Crotone – Sky Sport 253, SkyGo, NowTV

15:15 Motocross, GP Garda Trentino: gara-2 MXGP – Eurosport 2, Eurosport Player

17:00 Basket, Serie A: Milano-Brescia – Eurosport 2, Eurosport Player

18:00 Calcio, Serie A: Bologna-Napoli – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, SkyGo, NowTV

18:15 Rugby, Pro14: Scarlets-Zebre – DAZN

20:00 NASCAR, Championship 4 – DAZN

20:45 Calcio, Serie A: Milan-Verona – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, SkyGo, NowTV

