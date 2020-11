Sci alpino: orari, tv, programma Santa Caterina. In calendario due giganti maschili

Sarà Santa Caterina Valfurva la protagonista del prossimo weekend del Circo Bianco. La località in provincia di Sondrio, infatti, ospiterà ben due giganti valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. Il calendario, in teoria, avrebbe previsto il trasferimento in Francia, in Val d’Isere, ma la situazione della neve della località sciistica transalpina ha costretto alla FIS a cambiare i piani in tavola.

I due giganti, quindi, si disputeranno sulle nevi italiane e vedranno il consueto parterre di favoriti. Il campione in carica, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, infatti, lancerà la sua ennesima sfida ai grandi rivali, il francese Alexis Pinturault e il suo connazionale Henrik Kristoffersen. Non mancheranno le insidie, dallo sloveno Zan Kranjec allo svizzero Loic Meillard. Gli italiani, capitanati da Luca De Aliprandini, sono a caccia di conferme dopo l’esordio di Soelden, nel quale qualcosa di interessante lo hanno lasciato intravedere.

IN TV – Le gare di Santa Caterina Valfurva saranno trasmesse da RaiSport e su Eurosport, mentre non mancherà la diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutte le manche in programma per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SANTA CATERINA 2020-2021

Sabato 5 dicembre

Ore 10.30 prima manche gigante

Ore 13.30 seconda manche gigante

Domenica 6 dicembre

Ore 10.00 prima manche gigante

Ore 13.00 seconda manche gigante

alessandro.passanti@oasport.it

Foto: Lapresse