Sci alpino oggi, Slalom Levi 2020: orari, tv, pettorali di partenza, programma Rai ed Eurosport

Ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino e ricomincia da Levi dove sono in programma oggi e domani due slalom femminile. Questo sabato vedrà anche il ritorno in gara di Mikaela Shiffrin, che partirà anche con il numero uno ed è ovviamente la principale favorita insieme a Petra Vlhova.

Le azzurre puntano ad una prima manche di livello che le permetta di essere competitive nella seconda per un piazzamento importante. Irene Curtoni parte con il 9 ed è la migliore nella startlist, ma attenzione anche Federica Brignone che scatta con il 16. Poi attenzione anche alle giovani Martina Peterlini e Marta Rossetti, senza dimenticare Marta Bassino con il 32.

Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma, gli orari e il palinsesto dello slalom femminile di Soelden, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 2, in diretta streaming su Eurosport Player, Rai Play, Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Ricordiamo che i canali di Eurosport sono visibili anche in streaming su DAZN.

STARTLIST SLALOM FEMMINILE LEVI: PRIMA MANCHE

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

3 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

4 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

5 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

6 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

7 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

8 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

9 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

10 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

11 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

12 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

13 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head

14 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

16 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

17 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic

18 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

19 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

20 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer

21 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

22 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

23 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

25 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

26 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

27 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

28 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

29 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

30 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Augment

31 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

32 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

33 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic

34 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

35 225518 GUEST Charlie 1993 GBR

36 539927 LAPANJA Lila 1994 USA Stoeckli

37 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

38 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

39 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

40 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer

41 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

42 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol

43 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

44 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

45 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

46 537772 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol

47 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

48 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer

49 206536 WALLNER Marina 1994 GER Fischer

50 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle

51 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

52 426153 NORBYE Tuva 1996 NOR Rossignol

53 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

54 56427 LORENZ Bernadette 1998 AUT

55 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

56 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

57 516437 BISSIG Carole 1996 SUI Stoeckli

58 6295217 VIVIANI Serena 1999 ITA Head

59 486028 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS Rossignol

60 206761 OSTLER Martina 1998 GER Atomic

61 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

62 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

63 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

64 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

65 185431 TOIVIAINEN Julia 1998 FIN Nordica

66 185435 HAKALA Kia-Emilia 1998 FIN Atomic

67 206834 MANGOLD Luisa 2000 GER Rossignol

68 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

69 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE

SLALOM FEMMINILE LEVI: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 20 NOVEMBRE:

10.15:Prima manche

13.15: Seconda manche

SLALOM FEMMINILE LEVI: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, DAZN e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse