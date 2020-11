Sci alpino, Marc Gisin si ritira: lo svizzero costretto a lasciare l’attività dopo il grave infortunio in discesa in Val Gardena

Marc Gisin costretto ad alzare bandiera bianca. Lo sciatore svizzero, dopo il gravissimo incidente in discesa nella prova di Coppa del Mondo in Val Gardena di due anni fa, ha annunciato il definitivo ritiro dall’agonismo. Un crash che gli procurò una leggera frattura all’anca, diverse costole inclinate che premevano sui polmoni, diversi denti rotti, un trauma cranico, alcune vertebre lesionate ed altre piccole lesioni.

Il velocista di 32 anni, pertanto, ha spiegato che nonostante il grandissimo recupero fisico non ha più le stesse sensazioni nel mettersi alla prova in un contesto qualificato, ritenendo di non essere più in grado di raggiungere livelli di prestazioni adeguati alla CdM di sci alpino.

Foto: Shutterstock.com