Sci Alpino, Flavio Roda: “Chiudere gli impianti non è la soluzione. Serve un protocollo condiviso”

Flavio Roda, presidente della FISI, Federazione Italia Sport Invernali, ha lanciato l’allarme, tramite le pagine del QN, per quanto concerne la complicata ripartenza della stagione sciistica in Italia. “Il problema non è tenere aperti o chiusi gli impianti. Con un protocollo condiviso da tutto il mondo dello sci si possono aprire aprire le piste senza problemi. Se la regola deve essere tutto chiuso non serve. Aprire a gennaio non è la soluzione“.

Roda affronta nello specifico la questione del protocollo: “Deve basarsi su poche cose ma fondamentali. Gli sciatori sono ben vestiti e protetti, le file vanno controllate e diradate, le casse per gli ski pass possono lavorare online, i rifugi devono rispettare le regole imposte a bar e ristoranti con solo asporto. E ovviamente mascherine per tutti“.

Loading...

Loading...

In chiusura della sua intervista Roda parla dei danni economici che subirà l’intero settore: “I danni sono incalcolabili. Molti esercizi non riusciranno ad alzare la serranda. La montagna è già esposta all’incognita del maltempo, questa è la mazzata finale“.

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pentaphoto