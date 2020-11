Pattinaggio di figura, Wang-Liu si impongono nella rhythm dance alla Cup Of China 2020. Secondi Chen-Sun

La rhythm dance della danza sul ghiaccio è stata la gara che ha inaugurato la Cup Of China 2020, seconda tappa del circuito Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio di figura valida per quest’anno come gara singola Nazionale in scena presso l’Huaxi Culture and Sport Center di Chongqing (Cina).

Come ampiamente prevedibile a imporsi nettamente sono stati Shiyue Wang-Xinyu Liu, pattinatori stanziati a Montrèal (Canada) nella celebre scuola guidata da Marie France Dubreuil e Patrick Lauzon. Su una selezione musicale di Christopher Curtis gli atleti hanno preso il largo ricevendo nei cinque elementi pianificati una valutazione elevata in termini di GOE, raccogliendo livello tre nella serie di passi sulla diagonale e livello quattro nella serie di twizzles, nella sezione di Finnstep e nel relativo pattern type (3-4) oltre che nel rotational lift.

Grazie alla prestazione positiva le stelle di casa, che hanno raggiunto il punteggio (che ricordiamo, non è da prendere particolarmente in considerazione vista la composizione della giuria esclusivamente locale) di 84.23 (48.65, 35.58), otto punti in più di Hong Chen-Zhuoming Sun, secondi con 76.57 (43.99, 32.58), davanti a Wanqi Ning-Chao Wang, terzi con 69.07 (40.99, 28.08).

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 84.23 1 2 Hong CHEN / Zhuoming SUN CHN 76.57 2 3 Wanqi NING / Chao WANG CHN 69.07 3 4 Yuzhu GUO / Pengkun ZHAO CHN 65.01 4 5 Yufei LIN / Zijian GAO CHN 56.80 5

Foto: LaPresse