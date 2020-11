Pattinaggio di figura, Shiyue Wang e Xinyu Liu vincono la Cup of China 2020

Shiyue Wang e Xinyu Liu hanno vinto la Cup of China 2020, prova nel Grand Prix di pattinaggio di figura. La coppia cinese di danza si è imposta col punteggio totale di 206.84, oggi ha giganteggiato nella free dance (122.61) dopo che ieri aveva primeggiato anche nella rhythm ance (). I 26enni di stanza a Montreal (Canada), entrambi nati a Changchun Jilin e allenati da Lauzon e Dubreui, hanno ben interpretato la loro prova sulle note della colonna sonora di “Black Swan”, riuscendo così a vincere la prima prova in carriera nel Grand Prix (erano sul ghiaccio soltanto coppie cinesi per motivi legati all’emergenza sanitaria). Già quarti agli ultimi Four Continents e reduci da cinque partecipazioni ai Mondiali (mai meglio i quindicesimi), Shiyue Wang e Xinyu Liu hanno regolato i connazionali Hong Cheng e Zhuoming Sun (192.26, 115.96 nella free dance) e Wanqi Ning e Chao Wang (171.90, 102.83 nel segmento odierno).

RISULTATI ICE DANCE CUP OF CHINA 2020:

