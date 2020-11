Pattinaggio artistico: gli azzurri fanno i conti con l’emergenza sanitaria: ecco i Trofei internazionali (ancora) confermati a novembre

Con il peggioramento dell’emergenza sanitaria in tutte le parti d’Europa il calendario internazionale della stagione 2020-2021 di pattinaggio artistico sta subendo ripetute modifiche tra cancellazioni e rinvii; tra i tanti eventi annullati nelle ultime ore figura ad esempio l’IceLab International Cup di Bergamo, inizialmente pianificato proprio per questo fine settimana.

Tuttavia, oltre l’interessante circuito interno, Il Gran Premio Italia, che ricomincerà il 21 novembre con la seconda tappa dal PalaTazzoli di Torino, sono ancora programmate due competizioni internazionali fuori dai confini dove, ad oggi, risultano iscritti alcuni esponenti della Nazionale azzurra.

Loading...

Loading...

Il primo evento, se non ci saranno modifiche più che possibili, sarà la Warsaw Cup, gara singola del circuito ISU Challenger Series in programma a Varsavia (Polonia) dal 12 al 15 novembre: per l’occasione, teoricamente, saranno della partita Daniel Grassl e Gabriele Frangipani per ciò che concerne il singolo maschile e Lara Naki Gutmann per il singolo femminile. Risultano ancora nell’elenco dei partecipanti inoltre Kevin Aymoz, terzo classificato alle Finali Grand Prix di Torino, ed Ekaterina Kurakova, interessante atleta polacca solitamente stanziata in Canada che ha trascorso le ultime settimane in Italia, sul ghiaccio di Egna.

Altro appuntamento confermato risulta essere la Cup Of Tyrol, rassegna in scena a Innsbruck dal 23 al 30 novembre. Se tutto sarà confermato raggiungeranno l’Austria Nikolaj Memola, Roberta Rodeghiero, Federica Grandesso e Alice Orru: la manifestazione potrebbe essere segnare inoltre l’esordio della coppia di danza formata da Lilah Fear-Lewis Gibson, oltre che includere la svizzera Alexia Paganini, Maurizio Zandron e dei pattinatori di casa Miriam Ziegler-Severin Kiefer. Ma tutto, ovviamente, può cambiare da un momento all’altro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo