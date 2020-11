Pallamano, Qualificazioni Europei 2020: l’Italia ospita la Norvegia, avversario ostico per l’esordio

L’attesa è finita, e dopo il rinvio della partita inaugurale contro la Bielorussia, la Nazionale italiana di pallamano maschile inizia il proprio cammino nelle qualificazioni agli Europei 2022, affrontando all’esordio la Norvegia, vice-campione del mondo in carica, anche lei con un match da recuperare, contro la Lettonia.

Sfida proibitiva per gli azzurri, al cospetto di una delle formazioni più talentuose del pianeta, che può contare su tutti gli effettivi, tra cui il centrale del THW Kiel Sander Sagosen, in dubbio fino all’ultimo per un leggero infortunio, mentre sul lato destro fanno paura Magnus Rød e Harald Reinkind.

Loading...

Loading...

L’Italia non arriva invece al completo, con Domenico Ebner sarà assente tra i pali, mentre saranno a disposizione gli “stranieri” Andrea Colleluori, Stefano Arcieri, Davide Bulzamini, Giacomo Savini, Nicolò D’Antino, Michele Skatar, Marco Mengon e il capitano Andrea Parisini, che avrà il difficile compito di farsi spazio tra le maglie degli scandinavi.

Il match si svolgerà dunque questa domenica, 8 novembre 2020, a partire dalle ore 18, presso il Pala Giovanni Paolo II di Pescara, a porte chiuse, ma sarà visibile anche in diretta televisiva su Sky Sport Arena, ed in streaming su Sky Go e Now Tv.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: