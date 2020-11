Nuoto, ISL Budapest 2020 oggi: orario, programma, tv, streaming. C’è Federica Pellegrini!

Oggi, martedì 10 novembre, la Duna Arena di Budapest (Ungheria), sarà sede delle due sessioni di incontri della Champions League del nuoto in corsia. L’International Swimming League si avvia a vivere il 10° match di questa competizione che tanto sta appassionando per il suo format particolare a squadre.

Dalle 10.00 fino alle 12.00 saranno in piscina i campioni in carica degli Energy Standard, i Tokyo Frog Kings, gli Iron e i Toronto Titans. Fari puntati sulla compagine che nel 2019 si impose, soprattutto perchè in chiave italiana ci sarà Benedetta Pilato, vittoriosa ieri nei 50 rana e decisa a confermarsi tale anche nei 100 metri. Attenzioni in chiave tricolore, eventualmente, anche nei 100 misti con Marco Orsi che gareggerà per gli Iron.

Poi dalle 16.00 alle 18.00 completeranno il quadro i Cali Condors, gli LA Current, i London Roar e gli Aqua Centurions. Lo spettacolo non mancherà di certo dal momento che tra le fila della compagine di San Francisco ci sarà un Caeleb Dressel che ieri ha saputo fare la differenza in vasca, trascinando letteralmente i suoi compagni. Tuttavia, nei citati Aqua Centurions gli interessi saranno molteplici per i tanti nuotatori azzurri in azione tra cui Federica Pellegrini. La campionessa di Spinea, tornata a gareggiare dopo la chiacchierata positività al Covid-19, dovrebbe appunto essere sul blocchetto di partenza dei suoi 200 stile libero e sicuramente le emozioni non mancheranno.

PROGRAMMA ISL 2020 (10 NOVEMBRE)

La diretta tv sarà affidata a Sky Sport Uno (canale 201), live streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della giornata:

Match 10 (prima sessione)

10 novembre

ore 10.00-12.00 Energy Standard, Tokyo Frog Kings, Iron e Toronto Titans in vasca.



10 novembre

ore 16.00-18.00 Cali Condors, LA Current, London Roar e Aqua Centurions in vasca.

LE GARE PREVISTE

WOMEN EVENT # DAY 2 MEN EVENT # 21 100m Freestyle 22 23 200m Butterfly 24 25 100m Backstroke 26 27 100m Individual Medley 28 5’ BREAK

CHANGES FOR FOLLOWING EVENTS OF THE DAY MAY BE MADE 29 200m Freestyle 30 31 50m Butterfly 32 33 100m Breaststroke 34 35 4 x 100m Mixed Freestyle 35 5’ BREAK

CHANGES FOR FOLLOWING EVENTS OF THE DAY MAY BE MADE 36 400m Individual Medley 37 38 50m Skins 39 40 4 x 50m Mixed Medley* 40

