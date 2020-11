Nuoto, ISL 2020. Settimo e ottavo match. Caccia alle semifinali nel doppio turno infrasettimanale: Aqua Centurions a riposo, Orsi e Pilato in vasca

Due giorni a tutto nuoto alla Duna Arena di Budapest che oggi, giovedì 5 e domani, venerdì 6 novembre, ospita il settimo e ottavo match della International Swimming League 2020. Un turno di gare al mattino per la settima tappa, un turno di gare al pomeriggio per la ottava per una no stop finale da fuochi d’artificio che vedrà sabato e domenica disputarsi il nono match e lunedì e martedì l’ultima tappa preliminare con il ritorno in vasca degli Aqua Centurions (e i debutto di Federica Pellegrini) che oggi e domani osservano il turno di riposo.

Si parte questa mattina alle 10 (domani sempre in vasca alle 10 per la seconda giornata) con una sfida che vede due nuotatori italiani in vasca, Marco Orsi nelle file degli iron, capitanati da Katinka Hosszu e Benedetta Pilato nelle file degli Energy Standard che hanno vinto la tappa di domenica e lunedì dove in vasca c’erano anche gli Aqua Centurions. Fra queste due squadre sarà battaglia totale per un posto in semifinale visto che gli Energy Standard occupano la quarta posizione assoluta e gli Iron la quinta. Più staccati, invece, gli altri due Club che partecipano a questa sfida: i Toronto Titans, sesti, e i DC Trident noni e ormai senza speranze di superare il primo turno visto che sono al loro ultimo appuntamento e riposeranno nella ultima doppia sfida in programma nel week end.

Loading...

Loading...

Tra i nuotatori da tenere d’occhio, oltre agli italiani che puntano alla vittoria nella loro specialità (Pilato nei 50 e 100 rana e Orsi oggi nella staffetta a stile libero e domani nei 100 misti), ci saranno alcune star della prima parte della fase eliminatoria come la specialista dello stile libero di Hong Kong Sjoban Haughey, il ranista turco Emre Sakci, lo specialista francese dello stile libero Florent Manaudou che dovrà affrontare la sfida più dura contro lo statunitense Zach Apple, che si è messo in luce nelle prime gare. Attenzione anche alle dorsiste canadesi Masse e Bratton e al dorsista russo Rylov, apparso in grande crescita, come il compagno di squadra Kolesnikov, domenica e lunedì scorsi.

Sia oggi che domani alle 16 va in scena il match 8 con altre quattro squadre in vasca, i London Roar, i Tokyo Frog Kings, i Cali Condors e i NY Breakers. Anche qui battaglia per la semifinale e grande spettacolo in vista. Sia i London Roar che i Cali Condors hanno due vittoria di tappa all’attivo, occupano appaiate il secondo posto alle spalle dei battistrada LA Current che oggi riposano e, con un successo (per entrambe sarebbe il terzo consecutivo) potrebbero balzare al comando della graduatoria (chi, delle due, non riuscirà a vincere subirà la prima sconfitta del torneo) ma anche le altre due squadre, quella giapponese dei Tokyo Frog Kings e quella dei New York Breakers non possono certo stare a guardare perché occupano entrambi la sesta posizione e solo un risultato di prestigio (magari tra le prime due posizioni) potrà permettere loro di risalire la china in classifica e mettersi in buona posizione per superare il turno.

Tra le star in vasca Adam Peaty, Caeleb Dressel, Freya Anderson, James Guy e Holly Hibbott, che avevano saltato la prima tappa perchè in isolamento, Vladimir Morozov, Michael Andrew, Lilly King, Kosuke Hagino: tanto per fare qualche nome.

Foto Lapresse