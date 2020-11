Nuoto, Filippo Magnini annuncia il ritorno in gara a 38 anni: “Ho scelto di tornare in acqua”

Filippo Magnini ha annunciato ufficialmente il suo ritorno in gara. A 38 anni, il due volte campione del mondo dei 100 metri stile libero ha deciso di rimettersi in gioco lanciandosi in una nuova sfida per provare a raggiungere la sua quinta Olimpiade in carriera. Obiettivo Tokyo 2021 dunque per “Re Magno”, che si era ritirato a dicembre 2017 dal nuoto agonistico per poi subire una squalifica di 4 anni (nel 2018) dal Tribunale Nazionale Antidoping. Lo scorso 27 febbraio la Corte di Arbitrato dello Sport aveva però assolto Magnini, revocando di conseguenza la squalifica.

“Ci sono momenti della vita in cui nulla sembra avere più senso, tutte le certezze vengono spazzate via da qualcosa senza controllo. Quello che hai costruito inizia a sgretolarsi. Ti senti sprofondare, centimetro dopo centimetro. In quei momenti capisci chi sei. Hai due possibilità: o ti lasci andare, oppure riprendi a lottare per dimostrare chi sei. Un vincente”, comincia così il video postato sui social dal nuotatore azzurro per annunciare il suo grande ritorno alle competizioni.

“Nessun avversario è troppo forte per essere sconfitto, nessun obiettivo è troppo grande per essere raggiunto. Non importa il tempo che impiegherai, non importa quanto ti costerà. Nella mia carriera ho vinto tanto, ma le vittorie più grandi sono quelle senza podio. Quelle dove vincere è arrivare al traguardo, non arrivare primo. L’unico modo che hai per perdere è rifiutarti di combattere. Ho scelto di tornare in acqua. Da vincente. Perché dentro ho già vinto tutto“, conclude Magnini.

