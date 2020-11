MotoGP, Andrea Dovizioso: “Può accadere di tutto: mi restano tre gare e darò il massimo”

Andrea Dovizioso è reduce da qualche gara sottotono e ora si trova a 28 punti di ritardo da Joan Mir, leader della classifica generale del Mondiale MotoGP 2020. La Ducati non è in grandissima forma e il forlivese ha pagato dazio negli ultimi appuntamenti, ma non smette di credere nella possibilità di conquistare il titolo iridato, quando mancano ancora tre gare al termine di questa tormentata stagione (la doppietta di Valencia e la chiusura a Portimao). Servirà un deciso cambio di rotta in questo mese di novembre se si vuole davvero sperare di fare saltare il banco e festeggiare qualcosa di importante.

Andrea Dovizioso è stato molto chiaro alla vigilia del GP d’Europa in programma nel weekend del 6-8 novembre: “Le due gare al MotorLand Aragón sono state davvero difficili per noi: abbiamo sofferto molto e ovviamente i risultati che abbiamo ottenuto non sono stati in linea con le nostre aspettative. Dopo una settimana di riposo, torniamo in pista molto motivati: mancano tre gare alla fine del campionato e sappiamo che può ancora accadere di tutto. Quest’anno ogni Gran Premio si è rivelato una storia a sé stante: mi restano tre gare insieme a Ducati e cercherò di dare sempre il massimo fino alla fine”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo