Morte di Maradona, le prime reazioni dal mondo dello sport. Pelé: “Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo”

La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha inevitabilmente sconvolto il mondo dello sport, provocando una lunga serie di reazioni sui social da parte di compagni di squadra, avversari, allenatori e società legate in un modo o nell’altro alla carriera del Pibe de Oro. Di seguito alcuni dei messaggi più significativi arrivati fino a questo momento per ricordare il talento più grande della storia del calcio, capace di vincere un memorabile Mondiale con l’Argentina nel 1986 e di trascinare il Napoli per sette anni conquistando due Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa.

Pelé: “È triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo”.

Cesar Menotti, ex C.T. dell’Argentina: “Impossibile trovare le parole, c’è solo tanto dolore, sono distrutto. Non riesco a crederci, all’inizio speravo non fosse vero. Ogni volta era stato capace di riprendersi e speravo fosse così anche stavolta. Una vera tragedia”.

Arrigo Sacchi: “Stento a crederci, sapevo che era stato dimesso. Se ne va un fenomeno, una buona persona, generosa, che amava il calcio. Uno straordinario protagonista, il più grande in assoluto. Ho tre firme con dedica in un pallone, sono quelle di Pelé, Di Stefano e Maradona. Diego ha fatto sognare milioni di persone, le sue giocate erano delle imprese per altri. Giocare contro di lui era difficile, è stato un giocatore che ha evoluto il calcio. Non è mai stato un individualista, se avessi potuto l’avrei allenato volentieri”.

Corrado Ferlaino (ex presidente del Napoli): “Non era solo un giocatore, era lo spirito di Napoli”.

Franco Baresi: “Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre, ciao Diego”.

Ciccio Graziani: “Calcisticamente Maradona è stato un modello, tutti apprezzavano il grande campione ma anche l’uomo, educato, rispettoso, non c’è persona che l’abbia conosciuto e ne parli male. Ci ho giocato contro diverse volte, insieme solo una volta in un torneo di beneficienza che si tenne vicino Venezia. Con Pelé, Diego è stato il più grande di tutti i tempi, ma era anche una persona meravigliosa, mai una parola fuori posto in campo. Dispiace, è una notizia che non avremmo mai voluto sentire”.

