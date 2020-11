Medvedev-Schwartzman oggi, ATP Finals: orario, tv, programma, streaming

Daniil Medvedev ha già staccato il biglietto per le semifinali delle ATP Finals, mentre Diego Schwartzman ha già dovuto dire addio ai sogni di superare il girone. Un match dunque quello tra il russo e l’argentino senza troppe motivazioni almeno in termini di classifica. Medvedev è favorito dopo le due nette vittorie contro Zverev e soprattutto contro Djokovic, ma per il russo è forse più importante non sprecare troppe energie. Dall’altra parte Schwartzman vuole salutare Londra con orgoglio e con la prima vittoria della carriera alle Finals.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Medvedev-Schwartzman, match valevole per la terza giornata del gruppo “Tokyo 1970” delle ATP Finals 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, in diretta streaming su SkyGo, Non perdetevi la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MEDVEDEV-SCHWARTZMAN: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

VENERDI’ 20 NOVEMBRE:

Non prima delle 21.00 Daniil Medvedev-Diego Schwartzman

MEDVEDEV-SCHWARTZMAN, COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming su sito SkyGo e NowTV

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

