Italia-Estonia oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni, dove si gioca

Oggi mercoledì 11 novembre (ore 20.45) si gioca Italia-Estonia, amichevole internazionale di calcio. La nostra Nazionale tornerà in campo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per il primo di tre incontri nel giro di una settimana: stasera uno scontro il cui risultato non avrà importanza, poi domenica il big match contro la Polonia in Nations League e mercoledì prossimo la chiusura della competizione UEFA con la trasferta in Bosnia Erzegovina.

Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico contro un avversario di bassa caratura, ma dovranno fare i conti con le innumerevoli assenze per Covid-19 e per gli isolamenti fiduciari. Lo stesso CT Roberto Mancini è risultato positivo al Coronavirus e sarà sostituito in panchina da Alberico Evani. Per l’Italia c’è da allungare la striscia positiva che conta al momento 19 risultati utili consecutivi, con 14 vittorie e 5 pareggi. Al momento la probabile formazione è un vero e proprio rebus.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le probabili formazioni di Italia-Estonia, amichevole internazionale di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Sport, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-ESTONIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE:

20.45 Italia-Estonia

ITALIA-ESTONIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 1.

Diretta streaming su Rai Sport.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ESTONIA:

Italia (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo.

Estonia (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Lilvak, Kait, Kreida, Sinyavskiy; Vassiljev; Sappinen.

