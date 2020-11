Hockey ghiaccio, cancellati diversi Mondiali. Si salvano quelli Top Division con l’Italia maschile, senza retrocessioni

La IIHF, Federazione Internazionale di Hockey Ghiaccio, è stata costretta a cancellare alcuni Mondiali a causa dell’emergenza sanitaria. Tutti i Mondiali senior maschili e femminili (ad eccezione di quelli di Top Division) e tutti i Mondiali Under 18 maschili (ad eccezione della Top Division) non andranno regolarmente in scena. Sono interessate anche due selezioni dell’Italia: le azzurre non scenderanno sul ghiaccio per la rassegna iridata di prima divisione, stessa sorte per gli azzurrini Under 18 nel prima divisione di categoria (tra l’altro in programma ad Asiago).

La Nazionale Italiana maschile è invece in Top Division e dovrebbe dunque giocare a Riga (Lettonia) dal 21 maggio al 6 giugno 2021. I ragazzi di coach Greg Ireland sono inseriti nel gruppo B con Canada, Finlandia, Stati Uniti, Germania, Lettonia, Norvegia e Kazakhstan. Alla luce dell’annullamento del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, quest’anno non saranno previste retrocessioni dalla Top Division.

Foto: Carola Semino