Golf, Masters Augusta 2020: Dustin Johnson e Frittelli raggiungono Casey a fine primo giro mentre prende il via il secondo

Senza soluzione di continuità, non ha fatto in tempo a finire il primo giro che al Masters è già iniziato il secondo. Ad Augusta si va avanti così, con soste che non ci sono per recuperare il tempo perso a causa del maltempo di ieri. Ed è così che il sudafricano Dylan Frittelli e il numero 1 del mondo Dustin Johnson raggiungono Paul Casey al comando, a -7, dopo quella che si può a ragione definire una giornata e mezza.

Nel momento in cui le prime 18 buche si sono effettivamente concluse, al quarto posto sono andati l’inglese Justin Thomas e il sudcoreano Sungjae Im, entrambi a -6, mentre gli americani Webb Simpson e Xander Schauffele sono stati raggiunti al sesto posto (-5) da uno strepitoso Cameron Smith e dal solito Justin Rose. Decima posizione per Tiger Woods, a -4, con il tedesco Bernhard Langer sempre agganciato alla zona di testa e in grado di diventare il più vecchio, con i suoi 63 anni, ad aver mai superato il taglio al Masters. Ed anche Phil Mickelson non sta scherzando, quasi a voler riproporre la storica rivalità con Tiger che lo ha portato a rimanere per ben 26 anni consecutivi tra i primi 50 del mondo.

Loading...

Loading...

Francesco Molinari ha terminato il giro al 53° posto pari con il par, e deve perciò stare molto attento in quanto il taglio premierà soltanto i primi 50 in quest’occasione, senza che si guardi alla regola dei 10 colpi di distanza dal leader. L’inizio delle seconde 18 buche, però, non sembra essergli stato amico. A enorme rischio anche Rory McIlroy: il nordirlandese deve risalire dal +3 (75 colpi). Non riparte il sudafricano Erik Van Rooyen, che si è infortunato.

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse