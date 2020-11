Golf, European Tour 2020: Johannes Veerman e Matthew Jordan i migliori nel terzo round dell’Aphrodite Hills Cyprus Showdown. Bene Shinkwin

I golfisti dell’European Tour continuano a darsi battaglia nell’Aphrodite Hills Cyprus Open Showdown (montepremi 1 milione di euro). L’evento è giunto al culmine del terzo e decisivo round che, come da format, prevede un ulteriore taglio grazie al quale proseguono la cavalcata verso il round better score domenicale i migliori 16 della leaderboard. Ricordiamo che ieri la classifica si è praticamente azzerata, con i migliori 32 del venerdì promossi alla terza giornata.

Torneo dunque dalla formula a dir poco anomala, dato che anche questo pomeriggio la leaderboard verrà nuovamente cancellata in vista del giro finale dove colui che concluderà il round con il punteggio minore verrà proclamato vincitore. Tuttavia si possono cogliere delle valide indicazioni. I più concreti del sabato sono stati l’americano Johannes Veerman e l’inglese Matthew Jordan. Entrambi hanno chiuso la tornata sul percorso par 71 dell’Aphrodite Hills Resort di Paphos (Cipro) con lo score di -7 (64 colpi). -6 e promozione all’ultima giornata per il gallese Jamie Donaldson e per il tedesco Berndt Ritthmayer.

Quinta posizione con -5 per un folto gruppo di partecipanti composto dal francese Alexander Levy, dal sudafricano Louis De Jager, dal nipponico Masahiro Kawamura, e dagli inglesi Marcus Armitage, James Morrison e Callum Shinkwin. Proprio quest’ultimo è da tenere in considerazione per il round finale in quanto domenica scorsa si è laureato campione dell’Aphrodite Hills Cyprus Open.

Promossi con -4 anche il finlandese Sami Valimaki, lo svedese Niklas Lemke, il nordirlandese Jonathan Caldwell, lo scozzese Robert MacIntyre e l’inglese Steven Brown. 16esimo ed ultimo posto utile per la qualificazione abbrancato infine dallo spagnolo Jorge Campillo, dal belga Thomas Detry, dal malese Gavin Green e dall’inglese Richard Bland.

