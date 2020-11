Fabio Aru e la pista Bardiani: il sardo è corteggiato anche dai Reverberi. Tutte le strade del Cavaliere

Il nome di Fabio Aru è indubbiamente quello più chiacchierato in questo Ciclomercato. Il sardo lascerà la UAE Emirates dopo tre anni privi di grandi risultati e cambierà aria, ma non si sa ancora quale sarà la sua squadra per il 2021. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha dichiarato che svelerà tutto entro la fine del mese di novembre, ma l’attesa è febbrile per sapere dove correrà il 30enne, bisognoso di rilancio e desideroso di vivere una seconda parte di carriera di spessore.

Già due volte sul podio al Giro d’Italia e maglia gialla al Tour de France, Fabio Aru è stato accostato ripetutamente alla Qhubeka Assos (la ex NTT) e alla Vini Zabù. Da una parte la formazione sudafricana con sponsor svizzero, inserita nel World Tour e che permetterebbe al ciclista italiano di prendere parte alle corse più importanti del panorama internazionale. Dall’altra una compagine italiana di livello Professional, dove potrebbe correre senza particolari pressioni ma con la possibilità di partecipare agli eventi di prima fascia soltanto su invito.

Nelle ultime ore, però, sembra essere emersa uan nuova pista. Come riporta Il Resto del Carlino, infatti, la Bardiani CSF Faizanè starebbe corteggiando il sardo. La formazione di Bruno e Roberto Reverberi sarebbe pronta a fare uno sforzo economico per ingaggiare il Cavaliere dei Quattro Mori e rafforzare ulteriormente la propria rosa dopo gli arrivi di Giovanni Visconti ed Enrico Battaglin. Tra l’altro va ricordato che Bruno Reverberi fece di tutto per portare Fabio Aru nella sua squadra già nel 2012, poi il sardo scelse la Astana, con cui ottiene i suoi migliori risultati.

Foto: Lapresse