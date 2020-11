F1, Robert Kubica sarà al volante dell’Alfa Romeo nelle prove libere di Sakhir e Abu Dhabi

Non si è ancora conclusa la stagione di Robert Kubica. Il pilota polacco, infatti, tornerà di nuovo in azione nel corso delle prossime tappe del Mondiale di Formula Uno 2020. Da pilota di riserva del team Alfa Romeo sarà di scena nelle prove libere del venerdì in due dei tre gran premi rimanenti del campionato 2020. L’ex Renault e Williams sarà impegnato sia a Sakhir, in uno dei due Gran Premi del Bahrain e nel weekend finale del Gran Premio di Abu Dhabi del 13 dicembre.

Robert Kubica ha confermato il suo prossimo impegno al volante dell’Alfa Romeo, dopo aver concluso il suo campionato in DTM. Quest’anno Kubica aveva già provato la C39 nel Gran Premio Stiria in Austria al Red Bull Ring, in quello d’Ungheria all’Hungaroring e nel fine settimana del 70° Anniversario a Silverstone.

“Il mio ruolo con l’Alfa Romeo sarà esattamente lo stesso di sempre – le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport – Tuttavia, è passato molto tempo dall’ultima volta che mi sono seduto in macchina, quindi il compito non sarà facile. Dovrò passare rapidamente a un’auto di Formula 1 da quella DTM. Il mio obiettivo sarà quello di raccogliere quante più informazioni preziose possibili per aiutare la squadra a prepararsi per il fine settimana ma anche per aiutarmi nel capire in che direzione sta andando la vettura e cosa è cambiato in questi mesi”.

Foto: Lapresse