F1, Robert Kubica: “La gente crede che vada piano ma quest’anno ho dimostrato di potercela fare”

Robert Kubica è tornato al volante dell’Alfa Romeo C39 per la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain sul circuito di Sakhir dove si è piazzato 13°. Il pilota polacco, come sempre, ha fornito molte indicazioni agli ingegneri sui possibili miglioramenti da apportare alla vettura che è tornata poi nelle mani di Kimi Raikkonen.

Il pilota polacco, però, non ha perso occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa dichiarando ai microfoni di Sky Sport F1: “Perché la Red Bull non pensa a me? Perché la gente crede che Kubica vada piano. Purtroppo il 2019 ha avuto le sue conseguenze. Quest’anno ho dimostrato di potercela fare, non sono lontano dai piloti titolari, anzi talvolta sono davanti e non sfiguro affatto. Le persone partono con pregiudizi, mi porto dietro questa situazione dai tempi del primo test con la Renault in Ungheria, dove ho fatto 150 giri con 40 gradi dopo sei anni di inattività. È vero che mi mancava qualche decimo sul giro singolo, ma questo è uno sport: se non lo pratichi, hai bisogno di tempo per rimetterti in forma“.

Per quanto concerne, invece, la collaborazione con Alfa Romeo, Kubica ha le idee molto chiare: “L’anno scorso è stata dura, poi ci sono giorni come oggi in cui trovi un feeling subito buono, con sensazioni positive. Da un lato sono contento, dall’altro penso che, se l’anno scorso fosse stato migliore, a quest’ora starei facendo anche le PL2. Bisogna vedere, sono chiaramente legato a Orlen. Da quel che so, ci sono buoni presupposti che il rapporto continui. In primis devo capire dove gareggerò, in base a quello saprò cosa sarà possibile fare a livello di F1“.

