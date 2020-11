F1, Jean Todt: “Michael Schumacher continua a lottare”

Il presidente della Fia Jean Todt, secondo quanto riportato dal sito di Ansa, è tornato a trovare il suo grande amico Michael Schumacher che ormai da quasi 7 anni sta lottando per cercare di riprendersi dopo il terribile incidente subito sulle nevi di Méribel in Francia. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione nel più massimo riserbo.

E’ stato proprio Todt, nel corso di un’intervista alla radio francese Rtl, a raccontare che “Michael Schumacher sta continuando a lottare, possiamo solo augure a lui e alla sua famiglia che le cose migliorino“. Un augurio al quale si uniscono non solo tutti i tifosi della Ferrari ma gli sportivi di tutto il mondo.

Il presidente della Fia ha poi parlato del figlio del grande Michael Schumacher, Mick che l’anno prossimo potrebbe fare il suo esordio in F1: “Probabilmente correrà in F1 il prossimo anno, siamo lieti di avere di nuovo uno Schumacher ai massimi livelli delle corse automobilistiche“.

Foto: Lapresse