Diego Maradona, un sospiro di sollievo: l’intervento al cervello è riuscito. Situazione sotto controllo

Ore di preoccupazioni per quanto riguarda la salute di Diego Armando Maradona, attuale allenatore del Gimnasia. Il Pibe de Oro si è sottoposto a un’operazione d’urgenza al cervello in un ospedale di La Plata per rimuovere un ematoma subdurale, ovvero un accumulo di sangue tra cranio e cervello, evidenziato da alcuni esami strumentali effettuati in ospedale, dove l’ex calciatore era stato ricoverato per quella che sembrava una forma di anemia.

Da questo punto di vista, giungono buone notizie sul suo conto. “Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue. Diego ha affrontato bene l’operazione“, ha detto il dottor Leopoldo Luque presso la sua clinica privata di Buenos Aires. “È sotto controllo. C’è un po’ di drenaggio. Rimarrà sotto osservazione“, ha aggiunto Luque (fonte: Ansa). “L’intervento a Maradona è stato un successo”, ha dichiarato il portavoce del campione argentino Sebastian Sanchi, che ha aggiunto: “Tutto è andato come previsto, Diego sta bene e sta riposando nella sua stanza” (fonte: gazzetta.it).

Foto: LaPresse